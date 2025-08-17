El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuando con una tendencia de descenso gradual hasta alcanzar los 27 grados a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un pico de 43 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% hacia el final de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero también plantea la necesidad de mantenerse hidratado y protegido del sol.

El orto se producirá a las 07:38, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso será a las 21:09, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado, lo que invita a disfrutar del aire libre, pero con precauciones ante el calor extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.