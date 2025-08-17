El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 28 grados a las 03:00 y 04:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 43 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del este y del noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o simplemente pasear por la localidad.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.