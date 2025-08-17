El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 42 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en la tarde, lo que ofrecerá un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas al caer el sol.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 39 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:08, marcando el final de un día caluroso y despejado. La noche se presentará con temperaturas más frescas, rondando los 15 grados, lo que ofrecerá un respiro del calor del día.
En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- Un clásico con toques modernos: este es el restaurante favorito de Sara Carbonero en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Un paso más para mejorar la entrada oeste al barrio de los Olivos Borrachos
- El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares