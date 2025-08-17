El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 06:00, con 25 grados . Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 40 grados a las 15:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:45 y el ocaso a las 21:16, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Moguer experimentará un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.