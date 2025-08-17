El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 32 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 31 grados, y durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, se prevé un pico de calor que podría llegar hasta los 40 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que la sequedad del ambiente podría acentuar la sensación de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 23:00 horas. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:06 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno de Martos.

En resumen, el tiempo de hoy en Martos se caracterizará por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas elevadas y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.