El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00.
A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 44 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar la sensación de calor, por lo que es importante estar alerta a los signos de agotamiento por calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y arena, por lo que se recomienda precaución si se está en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas.
En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros durante este día de intenso calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
