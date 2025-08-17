El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. La tendencia continuará hasta llegar a los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00. Este descenso moderado en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 34%, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero en comparación con días anteriores.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llegará a los 43 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se mantendrá hasta las 18:00, cuando se espera que la temperatura comience a descender nuevamente. La humedad relativa también experimentará cambios, bajando a niveles de entre el 12% y el 19% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando rachas de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:13, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde soleada.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.