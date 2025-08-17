El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 33 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que descienda ligeramente, alcanzando los 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 03:00.

Durante la mañana, la temperatura continuará su descenso, llegando a 29 grados a las 04:00 y 28 grados a las 05:00. A partir de las 06:00, el termómetro comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 27 grados hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 29 grados a las 09:00.

La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo a las 15:00, donde se prevé que el termómetro marque 42 grados. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán altas, con 43 grados a las 17:00 y 18:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. A las 21:00, se espera que la temperatura baje a 31 grados, proporcionando un alivio tras el calor del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 28% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 46% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 25% a las 11:00 y bajando hasta un 12% en las horas más calurosas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 22 km/h. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

Con un orto a las 07:40 y un ocaso a las 21:12, los habitantes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de un día largo y soleado, perfecto para actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.