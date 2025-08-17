El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, y esta tendencia se extenderá durante todo el día, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas en Lucena serán notablemente cálidas, comenzando con un termómetro que marcará 31 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando, alcanzando los 28 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 27 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 34% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 11% hacia las 19:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor más agobiante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano en Lucena.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.