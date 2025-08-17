El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 28 grados a las 03:00 y 27 grados a las 04:00.
A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 25 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 44 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 15:00, con 43 grados, y se mantendrá en niveles elevados hasta las 18:00, cuando comenzará a descender ligeramente.
La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 26% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 43% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 10% hacia las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, pero es importante recordar la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol, dado el calor intenso que se anticipa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
