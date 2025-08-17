El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 42 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 42 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 90 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas abiertas. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la visibilidad y la seguridad en la vía pública.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV será alta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:05, marcando el final de un día caluroso y soleado en Linares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.