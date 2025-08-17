El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "despejado", lo que sugiere que no habrá interrupciones por precipitaciones, permitiendo que los habitantes y visitantes de la localidad puedan realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 30 grados hacia el final de la jornada. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance los 39 grados . Es recomendable que, durante las horas más calurosas, se tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratado y buscar sombra, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% y alcanzando un mínimo del 15% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja a la población que esté atenta a su bienestar y tome las medidas necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Las ráfagas máximas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta situación climática es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede ofrecer un respiro del calor. Se recomienda a todos los ciudadanos que aprovechen este día soleado, manteniendo siempre la precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.