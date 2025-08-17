El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 43 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, que descenderá ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se anticipa un aumento significativo, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y 36 grados a las 12:00.

La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo a las 15:00, donde se prevé que el termómetro marque 43 grados. A medida que el sol se desplace en el cielo, la temperatura comenzará a descender lentamente, llegando a 42 grados a las 16:00 y 40 grados a las 19:00. Por la noche, se espera que la temperatura baje a 36 grados a las 21:00 y 34 grados a las 22:00, proporcionando un alivio tras el calor intenso del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 64% a las 04:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, alcanzando un mínimo del 20% a las 21:00. Esto podría generar una sensación de calor más intenso, especialmente durante las horas pico de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.