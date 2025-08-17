El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 41 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 17% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico entre las 12:00 y las 16:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h. Este viento podría ofrecer un ligero alivio ante el calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, pero sin condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:05, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar de manera más notable, ofreciendo un respiro del calor diurno. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo cálido y seco, con cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a la población tomar precauciones ante el calor y aprovechar las horas de sol para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la debida protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.