El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.
A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un máximo de 43 grados alrededor de las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 49% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 12 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles rachas que podrían afectar la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable que quienes planeen salir durante el día se protejan del sol, utilizando protector solar y ropa adecuada para evitar golpes de calor.
La puesta de sol se producirá a las 21:13 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que se mantendrá despejado, ideal para disfrutar de una agradable velada al aire libre. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al exterior, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
