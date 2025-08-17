El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada. A las 01:00, la temperatura se mantendrá en 32 grados, y a las 02:00, descenderá a 30 grados.
A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 44 grados. Este calor puede resultar incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% a las 08:00. Sin embargo, se mantendrá en niveles que no deberían causar incomodidad significativa. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 17:00 horas, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 19 km/h. Este viento puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las horas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol se producirá a las 21:10, ofreciendo un hermoso espectáculo para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en los espacios abiertos de la ciudad.
En resumen, Écija vivirá un día caluroso y despejado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros durante este día de intenso calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
