El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 28 grados hasta las 09:00. A partir de las 10:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y subiendo hasta 34 grados a las 11:00. El calor se intensificará a medida que el sol se eleve en el cielo, alcanzando un máximo de 42 grados entre las 14:00 y las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 58% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, bajando a un 12% hacia las 19:00. Esto podría generar un ambiente caluroso y seco durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h durante la mañana, aumentando a 19 km/h por la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:13, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.