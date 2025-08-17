El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé un calor intenso, con valores que podrían llegar hasta los 44 grados . Es importante que los cordobeses tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la radiación solar es más intensa. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra siempre que sea posible.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. Esto, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica elevada, por lo que se aconseja usar ropa ligera y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones en Córdoba durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Con el ocaso programado para las 21:09 horas, la noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos hacia la medianoche, pero aún se mantendrán en un rango cómodo para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para disfrutar de un día al aire libre sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.