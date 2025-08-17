El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 33 grados , descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán su descenso gradual, situándose en 29 grados a las 03:00 y 04:00, y alcanzando los 28 grados a las 05:00 y 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 07:00 y subiendo hasta 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un pico de 42 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 23 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y 19:00, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Castilleja de la Cuesta pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental protegerse del sol y mantenerse hidratados. El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso será a las 21:14, brindando largas horas de luz para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.