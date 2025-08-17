El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 33 grados , descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00.
A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán su descenso gradual, situándose en 29 grados a las 03:00 y 04:00, y alcanzando los 28 grados a las 05:00 y 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 07:00 y subiendo hasta 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un pico de 42 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 23 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y 19:00, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Castilleja de la Cuesta pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental protegerse del sol y mantenerse hidratados. El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso será a las 21:14, brindando largas horas de luz para disfrutar del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
