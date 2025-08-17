El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 25 grados a las 04:00 y 24 grados entre las 05:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 07:00 y 08:00, y subiendo hasta 29 grados a las 10:00.

El pico de calor se registrará alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance los 39 grados . Este calor intenso se mantendrá hasta las 17:00, cuando la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando 38 grados a las 18:00 y 37 grados a las 19:00. Al final de la jornada, se espera que la temperatura se sitúe en 35 grados a las 20:00 y 34 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 55% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 34% a las 10:00 y bajando hasta un 20% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A partir de las 07:00, el viento cambiará a dirección norte, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. A medida que avanza el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 29 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, este día en Cartaya se presenta ideal para disfrutar de la playa, paseos y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.