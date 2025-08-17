El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 42 grados durante las horas más cálidas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 33 grados, que descenderá ligeramente a 32 grados a la 01:00 y a 31 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 03:00, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y los 28 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el termómetro seguirá descendiendo hasta los 27 grados a las 05:00 y 06:00, y se mantendrá en 26 grados a las 07:00. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 08:00 y subiendo rápidamente hasta los 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y un máximo de 42 grados a las 17:00, lo que hará que la tarde sea especialmente calurosa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, llegando a un 11% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 20:00, cuando se registrarán ráfagas de hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, especialmente durante las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Carmona pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. En resumen, se anticipa un día caluroso y seco, ideal para disfrutar de la belleza de Carmona bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.