El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 42 grados durante las horas más cálidas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 33 grados, que descenderá ligeramente a 32 grados a la 01:00 y a 31 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 03:00, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y los 28 grados a las 04:00.
Durante la mañana, el termómetro seguirá descendiendo hasta los 27 grados a las 05:00 y 06:00, y se mantendrá en 26 grados a las 07:00. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 08:00 y subiendo rápidamente hasta los 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y un máximo de 42 grados a las 17:00, lo que hará que la tarde sea especialmente calurosa.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, llegando a un 11% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 20:00, cuando se registrarán ráfagas de hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, especialmente durante las horas de la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Carmona pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. En resumen, se anticipa un día caluroso y seco, ideal para disfrutar de la belleza de Carmona bajo el sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- Un clásico con toques modernos: este es el restaurante favorito de Sara Carbonero en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Un paso más para mejorar la entrada oeste al barrio de los Olivos Borrachos
- El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares