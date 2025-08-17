El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables para los habitantes de Camas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 43 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 49% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. A lo largo de la jornada, se espera que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco.

El viento también jugará un papel en las condiciones del día. Se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En resumen, el día en Camas se perfila como soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.