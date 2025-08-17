El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 42 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que irá en aumento hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 41 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando desde el oeste y aumentando su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, la ausencia de nubes también implica que no habrá sombra natural, lo que puede intensificar la sensación de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:07 horas. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 30 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.