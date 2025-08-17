El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con solo algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas serán notablemente altas, comenzando en torno a los 30 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 44 grados hacia la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a un 11% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones adecuadas para evitar golpes de calor. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante estar atentos a la radiación solar, que será alta, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 32 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:12. En resumen, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
