El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en 29 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 06:00 y 26 grados a las 07:00. La temperatura seguirá aumentando, llegando a 28 grados a las 09:00 y alcanzando un pico de 42 grados entre las 16:00 y las 18:00. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 29% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% hacia el final de la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 18:00, con velocidades de hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:14, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a todos los habitantes que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros durante este día caluroso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.