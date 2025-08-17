El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 32 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 30 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cálido, alcanzando los 39 grados a las 14:00, y un máximo de 44 grados a las 18:00.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 20% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 3 km/h durante la madrugada, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A las 18:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, soplando desde el noreste a 22 km/h. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento será predominantemente del sur-suroeste, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo adverso. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 21:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 21:06, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, Bailén disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

