El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un inicio de jornada soleado y agradable. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 32 grados , con una ligera disminución a medida que avance el día. La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% y aumentando gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 40 grados . Este calor intenso se verá acompañado de un viento que soplará principalmente del norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar cambios, con la aparición de nubes altas hacia las últimas horas del día. A partir de las 17:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la llegada de nubes, los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día sin lluvias.

La noche caerá sobre la ciudad con temperaturas que descenderán a los 17 grados , manteniendo un ambiente cálido y agradable. La visibilidad será buena, y el viento del norte continuará soplando, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 21:04 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados.

Es importante que los residentes de Baeza se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico de temperatura. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y buscar sombra cuando sea posible.

En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada calurosa y soleada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.