El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 33 grados , descendiendo ligeramente a 32 grados a la 01:00 y 31 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 30 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 06:00 y 07:00. A las 08:00, se prevé que la temperatura sea de 28 grados, aumentando a 30 grados a las 09:00. La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que llegarán a un pico de 43 grados a las 17:00, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos durante la mayor parte del día, comenzando en un 18% a la medianoche y aumentando ligeramente a un 21% a la 01:00. Sin embargo, se espera que la humedad se mantenga por debajo del 30% hasta la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa. A las 21:00, la humedad alcanzará un 12%, lo que indica un ambiente seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h en las primeras horas. A medida que avanza la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h entre las 14:00 y las 18:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Baena podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.