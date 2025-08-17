El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 44 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar que se mantengan hidratados y eviten la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando el calor será más intenso.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por cambios climáticos repentinos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga despejado, las altas temperaturas pueden ser un factor a considerar para quienes planeen actividades físicas o al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 38 grados hacia las 20:00 horas y bajando a 34 grados al final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:07. La noche se presentará fresca en comparación con el día, lo que ofrecerá un respiro tras las altas temperaturas diurnas.
En resumen, Andújar vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor extremo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
