El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, esta tendencia se mantendrá, con un cielo despejado que se extenderá hasta la noche.

Las temperaturas serán notablemente cálidas, comenzando en torno a los 30 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 43 grados en las horas más calurosas de la tarde. Este aumento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo a un 12% en las horas de mayor calor. Esta combinación de calor y baja humedad puede resultar en un ambiente seco, por lo que es aconsejable aplicar protector solar y usar ropa ligera para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y arena, por lo que se recomienda precaución en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa cercana.

En resumen, Almonte vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre tomando las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.