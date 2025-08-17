El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera significativa. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% en las primeras horas y descendiendo hasta un 16% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, aunque en este momento no se anticipan alteraciones significativas.

Los amaneceres y atardeceres en Aljaraque serán especialmente hermosos hoy, con el orto programado para las 07:45 y el ocaso a las 21:17. Esto brinda la oportunidad de disfrutar de un día completo de luz solar, ideal para actividades familiares y recreativas. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se presenta como una invitación a disfrutar del aire libre, siempre con precauciones ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.