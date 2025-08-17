El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 33 grados que irá disminuyendo a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 44 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico entre las 14:00 y las 17:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían afectar la sensación térmica.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que el sol estará en su punto más alto, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:13. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados , lo que ofrecerá un respiro del calor del día.

En resumen, La Algaba vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco e hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.