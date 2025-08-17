El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante calurosa.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 40% a las 08:00, pero manteniéndose en niveles cómodos durante el resto del día. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día seco y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

El viento soplará desde el sureste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 7 y 8 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

Con el orto solar a las 07:33 y el ocaso a las 21:05, los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de largas horas de luz natural. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de actividades en familia, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, el día de hoy promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de lo mejor del verano en Alcalá la Real.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.