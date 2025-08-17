El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 43 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas de mayor calor. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor, que se prevén entre las 14:00 y las 18:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:13. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 26 grados, lo que hará que sea un momento agradable para pasear por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la importancia de mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.