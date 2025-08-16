El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 16 de agosto de 2025, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 43 grados en las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo al aumento de la temperatura. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan elevadas, con un ligero descenso hacia la tarde, cuando se prevé que la temperatura baje a 39 grados .

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más calurosas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de El Viso del Alcor que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor extremo, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada para protegerse de los rayos UV.

El amanecer se producirá a las 07:39, y el ocaso será a las 21:13, lo que brinda a los residentes de El Viso del Alcor un extenso periodo de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.