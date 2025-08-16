El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 11:00 y un máximo de 43 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a la medianoche y disminuyendo a un 30% hacia las 10:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso durante las horas pico del día. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 22 km/h desde el sur a las 16:00. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 11 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:13, brindando a los utreranos una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será cálido y despejado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante las altas temperaturas y la baja humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.