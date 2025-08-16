El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos, alrededor del 12% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, y se espera que el viento se mantenga moderado durante el resto del día, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 07:29, y el ocaso será a las 21:05, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, Úbeda experimentará un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas, con un tiempo seco y un viento moderado que ayudará a mitigar las altas temperaturas. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.