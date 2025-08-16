El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La hidratación será clave para mantener el bienestar durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre los 10 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la exposición solar, ya que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:15. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que podría invitar a salir y disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, será un día perfecto para aprovechar el verano al máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.