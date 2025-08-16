El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 8:00, se espera una temperatura de 24 grados, ideal para actividades al aire libre.

A medida que el día progresa, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 42 grados entre las 17:00 y las 18:00. Esta ola de calor puede resultar intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 13% en las horas pico de calor. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar la sensación térmica, por lo que es importante estar alerta a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 10 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 21:15, brindando un extenso periodo de luz solar. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas y utilizar protector solar para prevenir quemaduras.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Mantenerse hidratado y protegido del sol será clave para disfrutar de este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.