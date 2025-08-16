El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Puente Genil se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el atardecer. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 43 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:36 y el ocaso será a las 21:10, lo que brindará un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre de Puente Genil. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del verano en esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.