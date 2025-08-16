El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C en las horas más cálidas de la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba que tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo a niveles de entre el 12% y el 14% durante la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del norte y del noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:33 y el ocaso será a las 21:07, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.