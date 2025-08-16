El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% y aumentando gradualmente hasta un 20% al final del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Pozoblanco mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de calor en combinación con la baja humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas por la noche descenderán a unos 11 grados, lo que permitirá un descanso reparador tras un día caluroso.

La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:11. La salida del sol se producirá a las 07:34, marcando el inicio de un día radiante.

En resumen, Pozoblanco vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento moderado. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para disfrutar al máximo de este espléndido día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.