El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 44 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de mayor calor. La dirección del viento variará, predominando del noreste durante la mañana y cambiando a este y sureste en la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 22:00 y cerrando el día con una temperatura de 34 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:12, marcando el final de un día caluroso y despejado.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas muy altas y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.