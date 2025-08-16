El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe durante todo el día, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales.

La temperatura comenzará en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en un rango de 24 a 26 grados hasta el mediodía, alcanzando un máximo de 41 grados a las 16:00. Este calor intenso puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles tan bajos como el 14% en las horas más calurosas. Esto podría contribuir a una sensación de sequedad en el ambiente, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima seco y soleado es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día con un orto a las 07:40 y un ocaso a las 21:14, brindando largas horas de luz solar. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.