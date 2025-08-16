El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango de 29 a 30 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será baja, oscilando entre el 12% y el 26% durante el día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 40 grados . Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que se sienta más caluroso de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 36 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. A partir de las 18:00 horas, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 15 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo permanecerá despejado y soleado. La puesta de sol se producirá a las 21:11 horas, ofreciendo un espectáculo visual para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las medidas necesarias para protegerse del calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.