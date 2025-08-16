El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera tomar precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 4 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 17 km/h hacia las 19:00. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad de 32 km/h a las 18:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, se espera que el viento sea predominantemente suave durante la mayor parte del día, lo que no debería interferir con las actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama meteorológico es ideal para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por la ciudad.

Con el ocaso programado para las 21:12, los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día de calor y sol. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas, para disfrutar plenamente de lo que promete ser un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.