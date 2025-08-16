El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Montilla se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 28% y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla tomar precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 1 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes tienen planes al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 21:09, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Montilla experimentará un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.