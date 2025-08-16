El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 29 grados a las 10:00 horas y llegando a un pico de 40 grados a las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 39% y el 66%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. La combinación de altas temperaturas y humedad puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, el viento será más suave durante la mañana, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de la naturaleza, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

El orto se producirá a las 07:44 horas y el ocaso a las 21:18 horas, lo que proporcionará un largo periodo de luz solar. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre con precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.