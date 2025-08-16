El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 26 grados a las 04:00 y 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría resultar en un ambiente caluroso. Es recomendable que los habitantes de Martos tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 26% y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas, lo que puede acentuar la sensación térmica.

El viento soplará predominantemente del sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste y noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no se espera que afecte significativamente las temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad.

El orto se producirá a las 07:32 y el ocaso a las 21:07, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Martos experimentará un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.