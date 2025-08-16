El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 44 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esto podría contribuir a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h hacia la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o eventos sociales.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población que tome las medidas necesarias para protegerse del calor y aproveche el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.